"Завел роту под минометный обстрел": ВСУ "зажмурили" ФСБшного майора

Ликвидированный оккупант служил в пограничных войсках Федеральной службы безопасности РФ.

Ликвидированный оккупант / t.me/a_shtirlitz

ВСУ ликвидировали очередного топ-офицера РФ - командира мотострелковой роты майора запаса Валерия "Зебру" Макоивеца.

Как сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", ликвидированный оккупант служил в пограничных войсках Федеральной службы безопасности РФ.

"История жизни командира мотострелковой роты майора запаса Валерия Макоивца: добровольно мобилизировался, принял мотострелковую роту, завел роту под минометный обстрел, демобилизовался вместе с подчиненными, точка", - иронично прокомментировал "Штирлиц".

Напомним, на войне в Украине был ликвидирован оккупант-священник РПЦ. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

Прикомандированный от РПЦ/ФСБ иеромонах Вонифатий был ликвидирован в селе Никольском Волновахского района Донецкой области.

Также сообщалось, что украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

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