Завтра в Киеве начинается локдаун: все ограничения, поблажки и новые правила

В столице общественный транспорт останавливать не будут - он продолжит работу в обычном режиме.
Карантин в Киеве с понедельника, 1 ноября, будет ужесточен – столица переходит в "красную" зону. Без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации теперь нельзя будет посещать торговые центры, заведения питания и ЦНАУ, а также ездить в общественном транспорте.
Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, локдаун в Киеве будет действовать только для тех, кто не вакцинировался.
В частности, с понедельника только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:
- заведения питания,
- гостиницы,
- заведения соцзащиты,
- спортзалы,
- фитнес-центры,
- ЦПАУ,
- управление труда и соцзащиты,
- управления пенсионного фонда,
- массовые мероприятия,
- торговые центры.
Общественный транспорт
В столице общественный транспорт останавливать не будут - он продолжит работу в обычном режиме. Однако с 1 ноября метрополитеном, наземным коммунальным и частным транспортом Киева смогут воспользоваться пассажиры при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.
Как будут работать ТРЦ
Торгово-развлекательные центры будут работать с ограничениями. Так, дети и подростки могут посещать ТРЦ только в сопровождении взрослого, имеющего либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
Как будуть работать школы
С понедельника школьники с 1 по 11 класс будут учиться дистанционно. В таком режиме школы столичные продолжат работать до улучшения эпидемической ситуации в городе.
Как будут работать детсады
Детские садики с понедельника продолжат работу в обычном режиме, при условии вакцинации 100% персонала.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице с 1 ноября стартуют рейды с целью проверки наличия у пассажиров общественного транспорта COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Нарушителям карантинных правил грозит штраф. Спецпропусков на проезд в городе пока не будет.