Завтра в Киеве начинается локдаун: все ограничения, поблажки и новые правила

1 ноября Киев уходит на локдаун / УНИАН

Карантин в Киеве с понедельника, 1 ноября, будет ужесточен – столица переходит в "красную" зону. Без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации теперь нельзя будет посещать торговые центры, заведения питания и ЦНАУ, а также ездить в общественном транспорте.

Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, локдаун в Киеве будет действовать только для тех, кто не вакцинировался.

В частности, с понедельника только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:

заведения питания,

гостиницы,

заведения соцзащиты,

спортзалы,

фитнес-центры,

ЦПАУ,

управление труда и соцзащиты,

управления пенсионного фонда,

массовые мероприятия,

торговые центры.

Общественный транспорт

В столице общественный транспорт останавливать не будут - он продолжит работу в обычном режиме. Однако с 1 ноября метрополитеном, наземным коммунальным и частным транспортом Киева смогут воспользоваться пассажиры при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

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Как будут работать ТРЦ

Торгово-развлекательные центры будут работать с ограничениями. Так, дети и подростки могут посещать ТРЦ только в сопровождении взрослого, имеющего либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Как будуть работать школы

С понедельника школьники с 1 по 11 класс будут учиться дистанционно. В таком режиме школы столичные продолжат работать до улучшения эпидемической ситуации в городе.

Как будут работать детсады

Детские садики с понедельника продолжат работу в обычном режиме, при условии вакцинации 100% персонала.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице с 1 ноября стартуют рейды с целью проверки наличия у пассажиров общественного транспорта COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Нарушителям карантинных правил грозит штраф. Спецпропусков на проезд в городе пока не будет.