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Локдаун в Киеве с 1 ноября: Кличко объявил о рейдах в транспорте и пригрозил штрафами

30 октября 2021, 20:03
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Спецпропусков на проезд в общественном транспорте столицы пока не будет, сказал Виталий Кличко.

транспорт,карантин
В Киеве будут проверять наличие у пассажиров COVID-сертификатов и ПЦР-тестов / УНИАН

В Киеве с 1 ноября стартуют рейды с целью проверки наличия у пассажиров общественного транспорта COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Нарушителям карантинных правил грозит штраф. Спецпропусков на проезд в городе пока не будет. Об этом заявил киевский градоначальник Виталий Кличко.

Как сообщает Радио Свобода, мэр рассказал о том, что каждого человека проверить не удастся, однако карантинные рейды проводиться будут. Пассажирам общественного транспорта, у которых не будет сертификатов вакцинации или ПЦР-тестов, грозит штраф.Читайте такжеКиев захлестнул бум массовой вакцинации от COVID-19: люди столпились в очередях за прививкой

"Каждого человека мы не можем проверить, но мы будем проводить рейды. И те люди, которые пренебрегают ключевыми правилами, будут оштрафованы. Извините, пожалуйста, мы должны это делать", - добавил Кличко.

Также он уточнил, что городские власти пока не собираются запускать режим работы транспорта по спецпропускам.

"Спецпропусков не будет, и я надеюсь, мы до этого не дойдем, но рейды проверяющих по соблюдению ключевых правил будут однозначно", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Локдаун в Киеве

В Киевской городской государственной администрации ранее предупреждали о том, что усиленный карантин в Киеве, по сути, станет "локдауном невакцинированных". Жителей столицы призвали сделать прививку против COVID-19 для того, чтобы для них не действовали ограничения.

Киевский мэр Виталий Кличко 28 октября заявил, что в Киеве усилят карантин с 1 ноября. Поездки в общественном транспорте станут возможными только при наличии сертификата вакцинации или ПЦР-теста.

29 октября Кличко напомнил киевлянам о том, что заведения в Киеве будут работать при локдауне в случае соблюдения правила 100% вакцинации персонала и посетителей.

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