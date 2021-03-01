Зеленский одобрил санкционный удар по силовикам времен Януковича

Президент ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях.
Президент Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Указ президента №81/2021 опубликован на сайте главы государства в понедельник, 1 марта, и вступает в силу со дня его опубликования.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.
Отметим, что контроль над выполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря СНБО.
Напомним, 26 февраля на заседании СНБО было принято решение ввести санкции против 10 лиц, которые входят в высший офицерский состав из-за измены родине. Они лишены всех званий, к ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет украинское законодательство.
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Кто попал под санкции:
- экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко (в прошлом генерал МВД);
- экс-глава СБУ Александр Якименко (в прошлом генерал-майор);
- экс-командующий ВМС ВСУ Денис Березовский (в прошлом контрадмирал);
- бывший заместитель начальника управления Госохраны – директор департамента в АРК Станислав Шапортов (в прошлом генерал-майор);
- бывший прокурор Крыма Сергей Нянчур (в прошлом генерал-майор института юстиции);
- Юрий Катовский (в прошлом генерал-майор);
- Владимир Товский (в прошлом генерал-майор);
- бывший начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Сергей Ганжа (в прошлом генерал-майор);
- бывший первый замкомандующего ВМС ВСУ Сергей Елисеев (в прошлом генерал);
- Дмитрий Шакура (в прошлом контрадмирал).
Санкции Украины:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.