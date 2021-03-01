Зеленский одобрил санкционный удар по силовикам времен Януковича

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Указ президента №81/2021 опубликован на сайте главы государства в понедельник, 1 марта, и вступает в силу со дня его опубликования.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Отметим, что контроль над выполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря СНБО.

Напомним, 26 февраля на заседании СНБО было принято решение ввести санкции против 10 лиц, которые входят в высший офицерский состав из-за измены родине. Они лишены всех званий, к ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет украинское законодательство.

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Кто попал под санкции:

экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко (в прошлом генерал МВД);

экс-глава СБУ Александр Якименко (в прошлом генерал-майор);

экс-командующий ВМС ВСУ Денис Березовский (в прошлом контрадмирал);

бывший заместитель начальника управления Госохраны – директор департамента в АРК Станислав Шапортов (в прошлом генерал-майор);

бывший прокурор Крыма Сергей Нянчур (в прошлом генерал-майор института юстиции);

Юрий Катовский (в прошлом генерал-майор);

Владимир Товский (в прошлом генерал-майор);

бывший начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Сергей Ганжа (в прошлом генерал-майор);

бывший первый замкомандующего ВМС ВСУ Сергей Елисеев (в прошлом генерал);

Дмитрий Шакура (в прошлом контрадмирал).

Санкции Украины: