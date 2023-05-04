Зеленский отправился в Нидерланды и выступит в Гааге с речью – NOS

Это первый визит Владимира Зеленского в Нидерланды в качестве главы Украинского государства.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-otpravilsya-v-niderlandy-i-vystupit-v-gaage-s-rechyu-nos-10467721.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский отправился с визитом в Нидерландов / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Финляндию отправился в Нидерланды. В Гааге он выступит с речью. Это первый визит Зеленского в Нидерланды в качестве главы Украинского государства.

Как сообщает нидерландская государственная телерадиовещательная корпорация NOS, на момент написания статьи самолет с Зеленским уже приземлился в Нидерландах.

Сегодня, 4 мая, Зеленский выступит с речью "Нет мира без справедливости" в Гааге, а также посетит Международный уголовный суд в Гааге, который расследует преступления, совершенные российскими оккупантами в Украине.

видео дня

Пока неизвестно, выступит ли Зеленский на Дне памяти на площади Дам в Амстердаме.

Эксперт по Восточной Европе Боб Дин заявил, что Зеленский скорее всего, попросит о дополнительной военной поддержке во время своего визита.

"Например, Украина хочет от своих союзников больше боеприпасов, но особенно дальнобойного оружия и истребителей. Украинский президент, вероятно, также подчеркнет важность правосудия и возмещения ущерба ​​в Гааге как городе мира и справедливости. Он также будет лоббировать членство в НАТО", – считает Дин.

Визит Зеленского в Финляндию 3 мая 2023

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 мая, прибыл с официальным визитом в Финляндию, в ходе которого состоялись переговоры между главой Украинского государства и президентом Финляндии Саули Ниинисте.

По словам Зеленского, он прибыл в Финляндию, чтобы дружественные страны поддержали Украину еще более мощно в преддверии контрнаступления ВСУ. При этом он выразил уверенность, что Украина получит самолеты уже после наступления.

"Скоро у нас будут наступательные действия, и после них, я уверен, нам дадут самолеты", – заявил он во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.

"Очень нужны самолеты. Так проходит эта война, что мы постоянно должны доказывать на поле боя. Сначала мы показываем, что нас нельзя захватить за три дня, потом нам дают какое-нибудь оружие. Затем мы снова идем вперед, просим дальнобойную артиллерию. После этого нам дают соответствующее оружие", – сказал президент.

Другие новости: