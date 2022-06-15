Зеленский отреагировал на угрозы РФ отменить независимость Украины и стран Балтии

Зеленский отметил, что российское вторжение в Украину является лишь первым шагом, который нужен руководству России.
Россия не остановится только на Украине, если ее не победить. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, РФ уже угрожает отменить признание независимости стран Балтии.
Президент заявил, что широкомасштабное вторжение в Украину является лишь первым шагом, который нужен руководству России, чтобы "открыть дорогу к другим странам, к покорению других народов".
"Об этом прямо говорят не только российские государственные пропагандисты, но и российские чиновники. Они дошли уже и, например, до того, что угрожают официально отменить признание государственной независимости стран Балтии. А что тогда? Кто дальше?", - сказал Зеленский в обращении к парламенту Чехии.
Президент добавил, что российские танки, которые пробуют наступать на Донбасс, Харьков, Николаев, Запорожье, должны быть остановлены и сожжены или изгнаны из территории независимой Украины.
Зеленский отметил, что российское вторжение в Украину является лишь первым шагом, который нужен руководству России, чтобы открыть дорогу в другие страны, к покорению других народов.
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Независимость Украины и стран Балтии
Напомним, депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что Москва может отозвать признания независимости ряда стран, образовавшихся на постсоветском пространстве.
Речь идет в первую очередь о Латвии, Эстонии и Украине.
Депутат страны-агрессора заявил, что Литва - это только начало, так как она представляет большую угрозу для России в плане ситуации, связанной с Калининградской областью, и в противостоянии с НАТО и США.
В Литве уже отреагировали на выпад нелегитимной Государственной думы РФ об "отмене независимости" страны. Министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия и в политике, как и в войне, действует "не по человеческим нормам".
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