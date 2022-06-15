Зеленский отреагировал на угрозы РФ отменить независимость Украины и стран Балтии

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Россия не остановится только на Украине, если ее не победить. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, РФ уже угрожает отменить признание независимости стран Балтии.

Президент заявил, что широкомасштабное вторжение в Украину является лишь первым шагом, который нужен руководству России, чтобы "открыть дорогу к другим странам, к покорению других народов".

"Об этом прямо говорят не только российские государственные пропагандисты, но и российские чиновники. Они дошли уже и, например, до того, что угрожают официально отменить признание государственной независимости стран Балтии. А что тогда? Кто дальше?", - сказал Зеленский в обращении к парламенту Чехии.

Президент добавил, что российские танки, которые пробуют наступать на Донбасс, Харьков, Николаев, Запорожье, должны быть остановлены и сожжены или изгнаны из территории независимой Украины.

Зеленский отметил, что российское вторжение в Украину является лишь первым шагом, который нужен руководству России, чтобы открыть дорогу в другие страны, к покорению других народов.

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Независимость Украины и стран Балтии

Напомним, депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что Москва может отозвать признания независимости ряда стран, образовавшихся на постсоветском пространстве.

Речь идет в первую очередь о Латвии, Эстонии и Украине.

Депутат страны-агрессора заявил, что Литва - это только начало, так как она представляет большую угрозу для России в плане ситуации, связанной с Калининградской областью, и в противостоянии с НАТО и США.

В Литве уже отреагировали на выпад нелегитимной Государственной думы РФ об "отмене независимости" страны. Министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия и в политике, как и в войне, действует "не по человеческим нормам".

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