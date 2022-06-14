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"Держаться жизненно необходимо": Зеленский обратился к бойцам ВСУ на Донбассе

14 июня 2022, 23:22

Донбасское направление - ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели.

зеленский
Украинским бойцам на Донбассе нужно держаться - Зеленский / president.gov.ua

Украинским бойцам необходимо держаться на Донбассе, поскольку от этого зависит, кто будет доминировать на поле боя в ближайшие недели, говорится в новом обращении президента Владимира Зеленского.

"За минувшие сутки в битве на Донбассе кардинальных перемен не произошло... Потери, к сожалению, болезненные, но нужно держаться. Держаться именно там на Донбассе - жизненно необходимо. Чем больше потерь несет враг именно там, тем меньше сил у него будет, чтобы продолжать агрессию", - отметил он.

По его словам, именно поэтому Донбасское направление - ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели.

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Война России против Украины на Донбассе

В разведке Великобритании 13 июня заявили, что оккупационным войскам РФ для продвижения на Донбассе нужно проводить усиленные фланговые действия, или же снова пытаться форсировать реки. Как полагают специалисты, преодоление речной преграды может стать одним из важнейших факторов, который определит ход боевых действий.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о тяжелой ситуации в Северодонецке. Захватчики разрушили все мосты, ведущие в город. Однако Северодонецк не заблокирован – его часть под контролем Украины, коммуникация с городом есть. Местные жители вынуждены выживать в тяжелых условиях, эвакуация невозможна.

Вооруженным силам Украины удалось освободить три села на Донбассе и подвинуть участок фронта на 15 километров. Бойцы не только обороняются, но и двигаются вперед. Несмотря на численное превосходство врага, украинские войска нанесли оккупантам ощутимые потери.

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