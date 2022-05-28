Зеленский рассказал, какой видит победу в войне и что будет с Крымом и Донбассом

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победой Украины в войне с Россией будет возвращение всех территорий, но Крым и Донбасс не стоит возвращать военным способом, иначе это может стоить сотен тысяч жизней.

"Каждый украинец хочет вернуть и Донбасс, и Крым. Я думаю, что мы должны хотя бы вернуться к ситуации 24 февраля, когда россияне вторглись в нашу страну. Только тогда можно будет говорить о восстановлении нашей территории дипломатическим путем", – сказал Зеленский в интервью голландской программе Nieuwsuur.

По мнению президента, когда украинцы вернутся к границам 24 февраля, Россия пойдет на переговоры.

"Мы не готовы отдать Крым и Донбасс России. Мы никогда этого не признаем", – заверил он.

Зеленский также рассказал, что российская армия стремится окружить украинские силы на востоке страны. По его словам, оккупанты повсюду используют один подход: отключают местных провайдеров и транслируют только собственные телеканалы в целях информационной войны.

Представителей местных властей запирают в подвалах, убивают или пытают на глазах у населения. А в школах заставляют говорить только на русском языке.

"Средневековые практики. Как будто действует одно и то же нацистское руководство", – отметил Зеленский.

Президент также выразил уверенность в том, что украинцы выиграют в войне с РФ:

"Украина точно выиграет эту войну. Вопрос в том, какой ценой и когда".

Как сообщал Главред, президент страны-агрессора Владимир Путин не готов к мирным переговорам с Киевом, Наоборот, всеми своими действиями он демонстрирует желание и дальше наращивать войска, вести боевые действия и захватывать территории суверенной Украины, сказал спикер Пентагона США Джон Кирби. По его словам, никакие перспективы урегулирования военного кризиса путем дипломатии Путина не интересуют.

Переговоры России и Украины

В начале апреля президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент РФ Владимир Путин может остановить войну.

29 апреля Владимир Зеленский сделал заявление, что переговоры Киева и Москвы - под серьезным вопросом из-за зверств армии России на оккупированных территориях. Кроме того, по его мнению, только прямые переговоры на уровне глав государств и договоренности будут выполняться.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться и поговорить с главой страны-агрессора Владимиром Путины. Но переговоры должны проходить без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

20 мая член российской делегации в переговорах с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров. При этом он утверждает, что это зависит от Киева.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повестка дня возможной встречи с Путиным зависит, прежде всего, от момента таких переговоров. Однако их цель с самого начала была такой - это обменпленными, деоккупация и окончание войны.

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