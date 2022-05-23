Зеленский рассказал о "плане Б" на случай его убийства

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что готовясь к войне, вместе с руководством правительства и Верховной Рады составили "план Б" на случай убийства главы государства или кого-то из высокопоставленных чиновников.

Во время выступления в Украинском доме в Давосе президент отметил, что речь шла об обеспечении работы всех государственных органов и структур.

"Согласно нашему законодательству есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и председатель парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на 2 части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", - рассказал глава государства.

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Покушение на Зеленского

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 9 марта заявлял, что с начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений.

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