Россияне превосходят на Донбассе: Зеленский шокировал заявлением

Зеленский / ВСУ, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад передать Украине современное вооружение для противостояния агрессии России с минимумом человеческих потерь.

Зеленский отметил, что соотношение войск в Донбассе 1:20 в пользу армии РФ. Это делает необходимость Вооруженных сил Украины в западных образцах вооружения крайне необходимой.

"Нам нужно мощное оружие, которое позволит не терять столько людей. Потому что иногда у нас люди воюют против техники. У них в двадцать раз больше техники. Сейчас на Донбассе у нас один до двадцати... Я не хочу, чтобы погибали сотни тысяч людей, поэтому нужно оружие, которое позволит сражаться на большом расстоянии... У вас есть все, чтобы сохранить жизнь этих людей", – заявил президент в Украинском доме в Давосе.

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Война России против Украины

Советник Банковой Алексей Арестович ранее прогнозировал, что армия Украины может пойти в полномасштабное контрнаступление на временно оккупированные войсками РФ позиции в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление тяжелого оружия от Запада. После этого в ВСУ сформируют подразделения для реализации наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и украинская армия, и российские войска будут пополнять резервы. Преимущество получит сторона, которая будет действовать более оперативно. Согласно его оценке, контрнаступление ВСУ возможно в середине-второй половине июня. Все зависит от ситуации с поступлением тяжелых вооружений.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ могут переходить в контрнаступление, однако войск нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений. Нужно ликвидировать преимущество россиян в военной технике. В ближайшие месяцы силы украинской обороны собираются освободить восточные и южные регионы страны.

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