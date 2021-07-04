Зеленский рассказал о стратегии противостояния РФ в Черном море

Владимир Зеленский / пресс-служба президента

Украина благодаря международным военным учениям Си Бриз-2021 не допустит ограничения свободы судоходства в Черном море со стороны России, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он во время выступления в Одессе на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, трансляция которого проходила в Facebook Офиса президента, учения Си Бриз-2021 являются "очередным экзаменом для украинских военных моряков на совместимость с лучшими флотами мира и проверкой качества их действий в составе многонационального соединения".

"Си Бриз-2021 демонстрирует наше единство в противостоянии военным угрозам, которые усиливаются в Черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий Российской Федерации. Это показывает всем нашу непоколебимость в отстаивании норм, в отстаивании принципов международного права. Это показывает всем, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского прибрежного государства", - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеКорвет, боевые катера и беспилотники: Зеленский анонсировал перевооружение ВСУ

Напомним, 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.

Реклама

ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.

Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.

Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.