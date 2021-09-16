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Зеленский созывает срочное заседание СНБО: готовят введение новых санкций

16 сентября 2021, 13:43
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Заседание должно пройти в пятницу, 17 сентября.

СНБО
СНБО собирается на срочное заседание / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, заседание должно пройти в пятницу, 17 сентября. Оно должно начаться в 17:00.

Источники сообщают, что на заседании готовится введение новых санкций. Кто под них попадет, на данный момент еще неизвестно.

Также источники отметили, что на СНБО будут рассмотрены некие "программные документы".

"Все члены СНБО Украины проинформированы о времени и месте проведения заседания", - сообщает Интерфакс-Украина.

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Как ранее сообщал Главред, последний раз Совет нацбезопасности вводил санкции 20 августа – в частности, против блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, народного депутата Андрея Деркача, главного редактора Страны Игоря Гужвы и против самого издания.

Также СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.

viber
СНБО Владимир Зеленский Алексей Данилов
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