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Зеленский заявил, что ему не поступали предложения от Китая о переговорах с Си Цзиньпином

25 марта 2023, 09:20
Президент обратился в Пекин с просьбой о сотрудничестве по мирному плану, предложенному украинской стороной, и проведении встречи на высшем уровне.
Владимир Зеленский, Си Цзиньпин
Владимир Зеленский заявил, что хотел бы диалога с Си Цзиньпином / Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский не получал от Китая предложений по переговорам с Си Цзиньпином. Но он передал по дипломатическим каналам Пекину, что хочет этого диалога. Об этом глава государства заявил в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

Глава государства выразил скептицизм относительно предложения Китая из 12 пунктов, призывающих к прекращению огня и мирным переговорам между Украиной и страной-агрессором Россией. Зеленский подчеркнул, что на первом месте должно быть "уважение суверенитета и территориальной целостности".

Также президент сообщил, что обратился в Пекин с просьбой о сотрудничестве по мирному плану из 10 пунктов, предложенному украинской стороной, и проведении встречи на высшем уровне.

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"Я не получал предложения от Китая быть посредником. Мне не поступало предложение встретиться. Но я по дипломатическим каналам дал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином", - заявил Зеленский.

"Мирный план" Китая

Китай 24 февраля опубликовал документ, в котором изложил свое видение войны России против Украины. Декларация содержит 12 пунктов – в ней Китай призывает стороны к переговорам, снятию санкций с агрессора Москвы и подчеркивает неприемлемость применения ядерного оружия. Пекин не предложил механизма реализации позиций и не осудил военные преступления страны-оккупанта РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что он не согласен с некоторыми пунктами декларации Пекина по войне в Украине, однако допускает возможность обсуждения документа. Он подчеркнул, что задачей Киева является обеспечение изоляции России.

Глава Белого дома Джо Байден раскритиковал документ Китая по войне против Украины и сказал, что декларация выгодна только агрессору России. По мнению Байдена, Путин положительно воспринял такой "мирный план" от Пекина.

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