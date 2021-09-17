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"Жалко ребёнка, с такой рискует не прожить долго": в Киеве очередная мамочка решила испытать судьбу

17 сентября 2021, 17:44
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Нарушительница ПДД с ребенком едва не угодила под колеса авто, которое остановилось прям у нее перед носом.

В Сети разгорелись споры из-за ситуации на дороге / скриншот

В Киеве женщина решила перейти дорогу на красный свет во время оживленного движения автомобилей, чем вызвала гнев пользователей Сети.

На опубликованном видео видно, что красный свет был для всех участников движения, в том числе и для водителей. Нарушительница ПДД с ребенком едва не угодила под колеса авто, которое остановилось прям у нее перед носом.

"У вас же красный горит, куда вы бежите?", — выкрикнул водитель вдогонку женщине с ребенком.

Такое поведение женщины возмутило пользователей Сети, но и нашлись ее защитники, которые указали на вину водителя.

Читайте также7-летняя девочка впала в кому после ДТП на Одесчине: за рулем был 15-летний сын полицейской"Жалко ребёнка, с такой мамой рискует не прожить долго", "Они оба хороши. Водитель глупо ехал, логично тут скорость сбросить. Неизвестно кто там может быть", "Просмотрев ролик чётко видно как легковушка прет на красный сигнал светофора и ещё что-то гавкает на пешехода", "Посмотрев ролик чётко видно поворот на право по зелёной стрелке", — писали в комментариях под видео.

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Ранее Главред писал, что в Днепре пьяный водитель за рулем Мерседеса на большой скорости влетел в толпу людей, которые стояли возле супермаркета. Остановился неуправляемый автомобиль, лишь врезавшись в стену дома. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них — дети.

Также сообщалось, что в Бердянске пьяный мужчина на BMW Х5 снес фонарный столб и сбил пешехода. Известно, что за рулем авто находился депутат горсовета Николай Рудницкий.

Автор: Сергей Кущ
viber
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