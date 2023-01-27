По словам Олега Жданова, крайне важным аспектом также является устойчивая психика у новомобилизованных военнослужащих.

Жданов пояснил нюансы мобилизации мужчин в ВСУ / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

В Украине в рамках мобилизации из-за украино-российской войны в пехотные части ВСУ мужчин во время мобилизации в первую очередь набирают, если те имеют хорошую физическую подготовку. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал во время эфира на YouTube.

"Возраст может быть и 40+. Но человек должен иметь хорошее здоровье и физическую подготовку. Все остальные навыки приобретутся", – подчеркнул эксперт

По словам Жданова, важным аспектом также является устойчивая психика у новомобилизованных военнослужащих. И отметил, что обязательные тренинги по устойчивости в сверхстрессовых ситуациях являются частью программы боевой подготовки штурмовиков в любой современной армии мира.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный Ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы – 19 февраля.

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