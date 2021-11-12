"Женщины любят, чтобы ими командовали": сеть разозлил учебник именитого украинского профессора

Руководство Ділова кар'єра / Besplatkа

В Украине часто возникают скандалы из-за учебников, в которых находят ляпы и неточности. В этот раз обратили внимание на содержание одного из пособий авторства именитого профессора для украинских вузов. Многие выразили возмущение относительно имеющихся в книге тезисов.

Речь идет об учебном пособие доктора экономических наук Ивана Дахно "Деловая карьера". Об этом в Facebook сообщила основательница и глава общественной организации NASCO Education Диана Натхир. По ее словам, это один из тех учебников, "от которых и стыдно, и страшно".

"Уже с первых абзацев меня фактически трясло то ли от гнева, то ли от шока и удивления. Полная откровенная дичь больше похожа на сборник застольных анекдотов, чем на научный труд, полная сексизма, эйджизма, нетолерантных высказываний относительно культуры других национальных групп, абсолютно недопустимых собственных предположений, суждений и стереотипов, антинаучных выводов и утверждений. Это без акцента на стиль изложения материала и неуместных шуток в каждом подразделении", – говорится в сообщении.

Действительно, учебник наполнен странными, спорными и оскорбительными высказываниями в адрес женщин. В частности, в разделе "Гендер" автор книги заявляет, что следует "нанимать на работу молодых замужних женщин", которые якобы более ответственны, чем незамужние, тогда как "тощие девушки менее добродушны и эффективны, чем полные", В то же время он рекомендует женщинам постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, иначе их место "в Киеве на Окружной дороге".

Кроме того, как сообщает Натхир, Дахно в этой главе дважды упоминает Гитлера:

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"Женщины прекрасно выполняют четко сформулированные задачи. Зато им не хватает инициативы в самостоятельной формулировке задач. Недаром Адольф Гитлер говорил: "Народные массы любят, чтобы с ними обращались, как с женщинами. А женщины любят, чтобы ими командовали". Работницам следует разрешать менять занятие работой в течение дня. Монотонная работа их нервирует", – говорится в учебнике.

Кроме того, автор посвятил целый блок выяснению влияния знака зодиака на лидерские качества. Также в пособии есть подразделы с названиями ​​"Підготовка до вживання алкоголю", "Похмілля" и "Рецепти на ранок Нового року".

Как сообщает Диана Натхир, руководство Деловая карьера появилось в 2001 году, а затем книгу переиздали в 2019-м. Оно находится в списках рекомендованной литературы Киевского национального торгово-экономического университета и Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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