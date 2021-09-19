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"Шок, истерика": в Сети высмеяли украинский школьный учебник истории для 6 класса

19 сентября 2021, 09:31
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Учебник Всемирная история. История Украины вызвал споры в Сети.

В Сети разнесли учебник истории для 6 класса / Facebook/Батьки SOS

В учебнике Всемирная история. История Украины интегрированный курс для 6 класса пользователи нашли спорные утверждения и неоднозначные выводы.

Как пишет мама шестиклассника Анна Либа в Facebook-групе Батьки SOS, авторы учебного пособия пишут, что человека создал Бог, а неандертальцев нельзя считать первобытными людьми, так как у них нет духовности.

По словам мамы школьника, содержание учебника вызвало у нее чувства, близкие к шоку.

"Я читаю... Шок... Почитав абзац, я переворачиваю на титулки, чтобы проверить какой мы читаем предмет...", - пишет она.

Либа также утверждает, что после прочтения абзацев книги содержание учебника вызывало у нее истерический смех.

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"Еще страница, мы уже немного истерично смеемся.. Читаем... И когда я дохожу до страницы 17, где написано, что эти теории все о происхождении человечества полный бред, так как создал Бог человека и вдохнул в него жизнь…", - описывает свои эмоции пользователь.

/ Facebook/Батьки SOS

По ее словам, в то, что подобное написано в учебнике не мог поверить даже ее сын.

"Сын говорит "мама, не прикалывайся"... Я говорю, не я... Здесь написано... Он не верит, берет учебник в руки. Шок", - описала впечатления от учебника пользователь.

/ Facebook/Батьки SOS

Она считает, что этот учебник который больше напоминает учебное пособие по христианской этике, чем истории.

"Короче столько текста, а информации для ребенка - повний ноль... Зато вопросы по существу и очень интересные. Где ребенку на них ответ брать, если учебник говорит, что у неандертальцев не было духовности, поэтому они не первобытные люди... Бог создал человека и вдохнул в него жизнь", - добавила Либа.

/ Facebook/Батьки SOS

Напомним, ранее сообщалось о том, что в учебнике Александра Авраменко по украинскому языку для учеников 10 класса нашли ссылку на порносайт.

Позже Авраменко объяснил, почему ссылка на такой ресурс появилась в книге. По его словам, ссылку оставили, поскольку текст взят с сайта Новомиргородского района Кировоградской области, который назывался Novomirgorod.

Автор подчеркнул, что в сентябре 2020 сайт Новомиргородского района сменили на порносайт, и ресурс для взрослых не был переименован.

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