"Жить с бешеной собакой по соседству": Комаровский предложил свой послевоенный рецепт жизни с РФ

Медик Евгений Комаровский предложил способ, который позволит украинцам в будущем безопасно сосуществовать с таким опасным соседом, как Россия.

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Евгений Комаровский / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Сразу после окончания войны страна-агрессор Российская Федерация будет по-прежнему оставаться опасным соседом для Украины. И поэтому украинцы должны быть готовы к ее повторным вероятным атакам. Такое мнение в интервью порталу "Гордон" высказал известный украинский медик и телеведущий Евгений Комаровский.

"Даже если там [в стране-агрессора России ‒ Главред] завтра сменится власть и будет самое демократическое правительство, которое будет падать в ноги и будет целовать всех в десна и рассказывать, как они ошиблись и готовы за все платить, все равно мы должны жить по швейцарскому или израильскому образцу", — считает Комаровский.

Медик убежден, что украинцам придется всегда "жить с бешеной собакой по соседству", поскольку Россия будет оставаться "непрогнозируемым соседом".

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Причем Комаровский считает ‒ для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, каждый украинец независимо от пола и возраста обязан иметь дома сейф с оружием.

"Ты должен сдавать экзамены на то, что ты имеешь право с оружием обращаться и т.д. И раз в три года – хочешь, не хочешь – иди, пожалуйста, на месяц на тренировку", – подытожил он.

Напомним, ранее известный врач Евгений Комаровский заявил - у русского диктатора Владимира Путина может быть онкология,

"Болезни, которая заставит его отойти, покинуть трон в ближайшие четыре-пять лет я не вижу. Он может страдать, но их медицина может поддерживать его в состоянии, когда он будет принимать решения", — пояснил специалист.

До того военный эксперт Олег Жданов заявлял о том, что президент РФ Владимир Путин живет в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

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