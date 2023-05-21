Журналист спрогнозировал, как "победобесие" может повлиять на войну России и Украины

В целом, говорит Александр Сотник, желаемых пропагандистских целей этим парадом Путин и его окружение вряд ли добились.

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Александр Сотник / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Пресловутое путинское победобесие – которое особенно явно стало во время недавнего парада на 9 Мая в Москве на Красной площади (с упором на молодое поколение) – логичный шаг путинского режима.Об этом журналист, писатель и публицист Александр Сотник, главный редактор канала Sotnik-TV заявил в интервью Главреду.

"Думаю, и то, и то. Пропаганда дошла до своей высшей точки. Несколько лет назад мы уже наблюдали, как мамаши с колясками, переделанными под картонные танки, выходили 9 мая с "колорадскими" ленточками. Прожарка части населения уже произошла. Показывать взрослых вояк незачем, тем более, они уже прожарились. А вот молодых готовят, дают понять, что они – следующие на очереди. Плюс этим показывается, что смена есть, выросла, они готовы. Но всё это жалкие потуги пропаганды", − сказал он.

В целом, говорит Сотник, желаемых пропагандистских целей этим парадом Путин и его окружение вряд ли добились.

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"Этот парад выглядел очень жалко. Он был потешный, никого не напугал. Зачем он был? Чтобы просто показать, что путлофюрер еще жив? Ну показали, и что? Заодно показали, в каком состоянии находится Лукашенко, что Токаев, в отличие от других, не надел ленточку. Потом был еще какой-то хлопок, когда Путин и его гости выходили в Александровский сад, после чего Путин героически засуетился, но потом сделал вид, что все нормально. […] Мне показалось, что это был оркестр. Там не было ничего страшного, просто кто-то сильно ударил в бас-барабан. Может быть, барабан даже порвался. Вот и весь хлопок", − подытожил он.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Смотрите видео интервью Александра Сотника Главреду:

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говорил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

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