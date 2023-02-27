Журналист спрогнозизировал, будет ли выход ВСУ на границы 91-го означать окончания войны

Как говорит Майкл Наки, сейчас рано в принципе обсуждать и выведения кровавым диктатором Путиным своих войск на изначальные позиции.

Будет ли выход ВСУ на границы 91-го означать окончание войны: прогноз журналиста / коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Вряд ли успешные действия ВСУ, которые позволят им выбить им русских оккупантов на границы Украины образца 1991 года, приведут к окончательному окончанию русско-украинской войны. Об этом заявил в интервью Главреду российский блогер, журналист Майкл Наки.

"Хороший вопрос. Это во многом зависит от Украины, потому что именно Украина – главный субъект. Это [вывод войск РФ из Украины] может стать предтечей для переговоров. Но дело в том, что своими действиями Путин показал, что его слову и его компромиссам нельзя верить. Поэтому даже в случае, если он продемонстрирует желание из всего этого выйти, все будут уверены (и будут правы), что это – перегруппировка для того, чтобы вновь начать военные действия. Поэтому мне сложно представить, чтобы такая ситуация означала окончание войны, тем более, что война началась не в прошлом году, а в 2014-м", − сказал Наки.

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По его словам, в нынешних условиях рано в принципе обсуждать и выведения кровавым диктатором Путиным своих войск на позиции, в которых они находились 23 февраля 2022 года.

"Но это уже вторая надстройка над теорией – мы сначала предполагаем, что Путин вывел войска к границам 23 февраля, а уже над этим строим еще одно предположение. Я, конечно, большой фантазер, но таких громоздких конструкций, честно говоря, даже я не очень могу потянуть", − подытожил он.

Что произойдет после выхода ВСУ на границы 1991 года

Ранее военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан отмечал, что когда Украине удастся вернуть все свои территории и выйти на границы по состоянию на 1991 год, это еще не будет означать полной победы над Россией. Полная победа для Украины – это распад Российской Федерации на составляющие.

Российский политолог Дмитрий Орешкин ранее отмечал, что оккупационные войска России вынуждены будут выйти с территории Украины к границам 1991 года. Однако остается открытым вопрос, где остановится Киев – всё будет решаться на переговорах с Западом. В приграничных с Украиной российских регионах ситуация станет непредсказуемой.

Также ранее эксзамминистра по вопросам ВОТ и ВПЛ, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука высказал мнение, что война России против Украины не завершится после того, как украинские защитники выйдут на границы 1991 года. Только полный развал Российской Федерации будет означать окончательную победу Украины в этой войне.

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