Зима станет самой сложной в истории Украины - Зеленский

Владимир Зеленский / president.gov.ua

24 октября во время вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта зима будет самой сложной в истории нашей страны.

По его словам, украинцы не имеют права расслабляться, ведь необходимо еще пройти путь к украинской победе, а это "тяжелый путь".

"Пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории. Сделать необходимую часть работы осенью, зимой и весной, чтобы иметь нужные государству результаты. Удержать максимальную мобилизированность наших партнеров ради борьбы за свободу и не позволить нашему общему врагу расколоть глобальную продемократическую коалицию", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что "этим мы и занимаемся, мы все - украинцы, европейцы, все люди мира, которые ценят свободу".

Отключения света в Украине

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее сделал заявление о том, что Украине следует готовиться к отключениям света, воды и тепла. Россия наносит удары по объектам критической инфраструктуры страны, в результате чего сложилась сложная ситуация.

24 октября в Украине продолжили мероприятия, направленные на временное отключение электроэнергии для бытовых потребителей и промышленности. К 10 утра меры ввели в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Планово отключали свет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. По определенным причинам проблемы с электроснабжением фиксируются на Ровенщине.

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