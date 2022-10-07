"Нашли себе подобных": оккупанты поселились в грязном свинарнике на Херсонщине

Оккупанты поселились в свинарнике на Херсонщине / коллаж фото Reuters, скриншот

Российские оккупанты поселились в "отеле"-свинарнике на Херсонщине. Среди свиней они спали, сушили одежду и прятали краденое у местных жителей имущество. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Такие "лакшери" условия обнаружили в селе Любимовка Бериславского района.

Российские военные стянули в свинарник матрасы, тумбочки и даже украденные стиральные машины.

Наши защитники шутят и говорят, что оккупанты нашли "себе подобных". В СБУ призвали россиян сдаваться в плен.

"Пока вы еще живы, сдавайтесь в плен! У нас вы получите лучше отношение, чем от ваших командиров", – призвало ведомство.

Оккупанты поселились в свинарнике на Херсонщине / скриншот

Контрнаступление армии Украины на Херсонщине

ВСУ продолжают свое наступление в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский 2 октября подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки. Гарант поблагодарил военных за успешно выполненную работу.



В Оперативном командовании Юг 4 октября опубликовали сообщение, согласно которому армия Украины освободила несколько населенных пунктов. Среди них Давыдов Брод, Крещеновка, Любимовка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Малая Александровка и Большая Александровка.

В Институте изучения войны акцентировали внимание на том, что силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

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