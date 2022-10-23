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"Зона смерти": эксперт назвал город, который будут "утюжить" оккупанты

23 октября 2022, 22:54

У России еще сохраняется достаточно большой мобилизационный фонд, напомнил Сергей Грабский.

Харьковская область
Эксперт предупредил овероятности наступления РФ на Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты могут перейти в наступление, заявил военный эксперт Сергей Грабский.

"Все понимают исключительную важность Харькова, именно поэтому противник просто утюжит этот город, создавая "зону смерти" в этом направлении. И это большая проблема, противник будет продолжать действовать в такой же манере. Поэтому речь идет не о линиях обороны, а об укрепленных пунктах", - подчеркнул он в интервью УНИАН.

При этом военный эксперт предложил не забывать о том, что у России еще сохраняется достаточно большой мобилизационный фонд.

"Можно много и часто "фыркать" по поводу того, что качество этого мобилизованного ресурса недостаточное, но здесь не о качестве, а о количестве. Их просто много. Одно дело, воевать против 10 врагов, и другое дело, когда их 100. И на каждого этого врага должно быть какое-то средство поражения", - добавил Грабский.

Напомним, ранее в разведке Великобритании заявили, что армия Украины продолжает свое наступление в Харьковской области и в районе Донбасса.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что после освобождения ВСУ Изюма Украина фактически получает огневой контроль над севером Донецкой и Луганской областей. Таким образом, Киев создает более выгодные условия для новой битвы за Донбасс.

Ранее силы обороны Украины освободили два села в Донецкой области.

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Харьковская область война России и Украины Сергей Грабский
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