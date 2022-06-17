"20 тысяч погибших": в Мариуполе оккупанты праздновали и орали песни в караоке

Вояки из "ДНР" орут караоке в Мариуполе / фото Twitter

В полуразрушенный Мариуполь приехали бойцы "ДНР", они орали в караоке патриотические песни про Донбасс. У них праздник - 20 тысяч человек погибло, сообщил журналист Денис Казанский в Twitter.

В полуразрушенном Мариуполе какие-то поехавшие ДНРовцы орут в караоке патриотические песни про Донбасс. У них праздник - 20 тысяч человек погибло.



Кромешный пиздец pic.twitter.com/y4pXVINZve — Денис Казанський (@den_kazansky) June 17, 2022

Ситуация в Мариуполе

В Мариупольском городском совете сообщали, что Россия в Мариупольском района арестовывает и расстреливает украинских волонтеров и чиновников. Они отказались от работы с коллаборантами и оккупационной властью.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что так называемый "суд "ДНР" "приговорил" к 10-летнему заключению одного из руководителей приазовских поселков. Минимум один государственный служащий казнен.

В тюрьме в Еленовке находится десятки волонтеров. Они в марте-апреле помогали в эвакуации из Мариуполя и доставке еды и воды в захваченный город.

Градоначальник Мариуполя Бойченко также рассказал, что депутаты от ОПЗЖ передавали России информацию о местонахождении критической инфраструктуры города. По его словам, россияне знали, куда именно стрелять – было много предателей, предоставлявших координаты.

Под удары российских войск попали источники питания, точки водоснабжения, линии связи и склады с продуктами и лекарствами.

Информаторы от пророссийской ОПЗЖ, подчеркнул Вадим Бойченко, после оккупации Мариуполя стали руководить захваченным городом.

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