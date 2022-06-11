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Экс-президент Газпромбанка воюет против путинского режима

11 июня 2022, 19:53

В конце апреля стало известно, что вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев уехал из России в Украину.

Волобуев воююет против россии

Экс-президент российского Газпромбанка Игорь Волобуев вступил в Легион "Свобода россии".

Теперь российский топ-чиновник воюет за Украину против преступного путинского режима.

В конце апреля стало известно, что вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев уехал из России в Украину и вступил там в территориальную оборону Киева, сообщил он The Insider.

Также Волобуев рассказал, что родился в Ахтырке Сумской области Украины. Сейчас там находятся его отец, младший брат и друзья.

"Буквально за несколько дней я решил, что больше в России жить не могу. Потому что россияне убивали моего отца, убивали моих знакомых, близких друзей. Мой отец месяц жил в холодном подвале. Мне говорили люди, которых я знаю с детства, что им за меня стыдно. Знаете, что мне сказали? "Чтобы мы больше никогда не слышали, что ты ахтырчанин, что ты украинец. Никогда". Я собрал вещи и 2 марта улетел из России", – говорит Волобуев.

Он отметил, что до этого больше шести лет работал в Газпромбанке, а до этого 16 лет был сотрудником Газпрома, "из которых девять лет, по сути, был начальником пресс-службы".

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Волобуев также рассказал, что с 2004 года хотел вернуться в Украину, но не мог сделать этого по семейным обстоятельствам. Он назвал агрессию России против Украины "военным преступлением".

"Это преступление со стороны Путина, российской власти и, на самом деле, российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ. И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность – я ведь не просто россиянин. Я родился здесь, я прожил здесь 18 лет, поэтому отвечаю вдвойне и втройне", – сказал Волобуев.

Ранее в разведке заявили, что в России сейчас наблюдается нехватка высокоточного оружия, но в экономическом плане страна-агрессор может продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

Отметим, что на сегодня Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины. Как заявил старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.

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