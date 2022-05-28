Грозит ли Украине вспышка холеры из-за войны: ответ Минздрава

Ждать ли в Украине вспышки холеры из-за войны / УНИАН

На фоне вторжения России в Украину, особенно на оккупированных территориях, растет угроза вспышек холеры, заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью для zn.ua.

По его словам, в случае с холерой в Украине достаточно сильная материально-техническая и организационная база.

"Есть четкие системы эпидемиологического надзора и мониторинга за холерой. Есть соответствующие приказы, рейтингующие регионы страны по трем группам. Каждый случай диареи с трудным течением подлежит отдельному лабораторному исследованию. Такие исследования начинаются ежегодно с 1 мая и заканчиваются в конце лета", - отметил Кузин.

Он подчеркнул, что сейчас все случаи проходят через систему центров контроля и профилактики заболеваний. Постоянно исследуется питьевая вода, берутся образцы с поверхностных водоемов, мест рекреации и рек. На сегодня не были зафиксированы даже подозрительные случаи.

Кузин добавил, что в Украине также есть вакцина против холеры, также запросили определенный резерв у Всемирной организации здравоохранения. Однако в случае с неподконтрольными территориями ситуация более критична, потому что нет доступа к информации, нет расходных материалов.

"Но мы рассчитываем на скорейшее освобождение. После этого начнется рутинная работа на деоккупированных территориях", - отметил Кузин.

ВСУ разбивают технику армии России в Украине

Вооруженные силы Украины в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли сокрушительный удар по войскам России. Вражеские военные подразделения сооружали переправу, чтобы попасть на другой берег и в перспективе устроить окружение украинских войск на Донбассе. Однако украинская армия сработала эффективно – россияне понесли серьезные потери. Более 70 единиц техники было разбито.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге бойцов ВСУ в Харьковской области. Военные 6-й роты 92-й бригады 24 февраля, в день военного вторжения России, попали в окружение в Старом Салтове, и сумели одержать победу в бою. На следующий день, 25 февраля, они остановили попытку войск РФ прорваться в Харьков.

Армия Украины отбила штурм войск РФ вблизи Горловки Донецкой области. Вражеские войска пытались захватить украинские позиции на окраине города. Однако ВСУ удалось нанести ответный удар, в результате чего была разбит рота солдат противника и два танка.

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