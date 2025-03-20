'Ковровые бомбардировки городов': украинцев предупредили о новой угрозе

Тактика "ковровой" бомбардировки позволяет россиянам продавить украинскую систему противовоздушной обороны и достичь целей, отметил аналитик.

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Удары по Украине - украинцев предупредили о новой угрозе от Путина / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Селезнев:

РФ применила тактику "ковровой" бомбардировки для удара по Кропивницкому

Цель таких ударов - гарантированное пробитие противовоздушной обороны

Впервые с начала полномасштабного вторжения российская армия настолько массированно обстреляла дронами Кропивницкий Кировоградской области. Начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович рассказал, что областной центр атаковали по меньшей мере 21 дрон, а всего над территорией региона пролетели более полусотни беспилотников. Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии TSN.ua эту атаку трактует как "ковровую" бомбардировку.

По его мнению, российская армия действует без учета возможных жертв среди мирного населения, вероятно, пытаясь поразить важную для себя цель. Большое количество пострадавших среди гражданских и разрушения жилых домов, которые не имеют отношения к военной инфраструктуре, указывают на совершение военного преступления.

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"Это серьезный намек на то, что Путин, декларируя готовность к выходу на определенные переговорные треки, продолжает свою агрессию, воюя прежде всего с гражданским населением Украины. Почему враг использует большое количество дронов? Чтобы гарантированно продавить нашу систему ПВО - это стала российская тактика", - сказал Селезнев.

Селезнев также отметил, что мобильные огневые группы могут уничтожить отдельные дроны, однако при массированной атаке это значительно усложняется. Он привел пример нападения на Трипольскую электростанцию, когда первые ракеты были сбиты, но во время второй волны нанесены значительные разрушения.

Что известно о "Шахеде" / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 марта российские войска атаковали Кропивницкий ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы, сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович. Под интенсивным обстрелом оказались жилые микрорайоны Новониколаевка и Балашовка, где уже зафиксированы пожары.

РФ может прекратить удары по Украине, если союзники обеспечат полную защиту неба. В таком случае ракеты и беспилотники не смогут достигать целей, поскольку будут перехвачены, что сделает такие атаки бессмысленными. Кроме того, использование дорогих средств воздушного нападения станет экономически невыгодным, если их сразу будут уничтожать. Об этом в эфире 24 Канала заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Несмотря на заявления о желании мира, российские власти продолжают готовить свою авиацию к ударам по Украине. На военных аэродромах РФ замечены бомбардировщики, вероятно, оснащенные ракетами для новых атак. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал Tracking.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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