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На Харьковщине орки повредили сеть сотовой связи, оказывают давление на жителей - Генштаб

13 апреля 2022, 20:09

Российские оккупанты осуществляют агрессивное информационно-психологическое воздействие на население.

Оккупанты повредили мобильную сеть в Харькове / фото Генштаба

На некоторых занятых территориях Харьковской области оккупанты вывели из строя сеть сотовой связи. Теперь захватчики осуществляют информационное воздействие на местное население, сообщает пресс-служба Генштаба 13 апреля.

Российские оккупанты осуществляют агрессивное информационно-психологическое воздействие на население. В частности, он направлен на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск.

Кроме того, враг продолжает противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Русскими проводятся проверки документов, личных вещей и мобильных телефонов. Также оккупанты осуществляют принудительные проверки помещений.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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