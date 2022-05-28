Рашисты потерпели "надлом" на одном из направлений - Арестович

Оккупанты не смогли улучшить тактическое положение на границе Донецкой и Луганской областей.
После контратакующих действий ВСУ на Бахмутском направлении группировка войск РФ, вероятно, потерпела надлом, говорится в заявлении советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.
По его словам, оккупанты не смогли улучшить тактическое положение на границе Донецкой и Луганской областей.
"Наши контратаковали и отбили Камышеваху. Будем смотреть, но я бы сказал с осторожным оптимизмом, что есть признаки надлома российской группировки на этом направлении. Они сбавляют темпы и масштабы действий", - отметил он.
ВСУ разбивают технику армии России в Украине
Вооруженные силы Украины в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли сокрушительный удар по войскам России. Вражеские военные подразделения сооружали переправу, чтобы попасть на другой берег и в перспективе устроить окружение украинских войск на Донбассе. Однако украинская армия сработала эффективно – россияне понесли серьезные потери. Более 70 единиц техники было разбито.
Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге бойцов ВСУ в Харьковской области. Военные 6-й роты 92-й бригады 24 февраля, в день военного вторжения России, попали в окружение в Старом Салтове, и сумели одержать победу в бою. На следующий день, 25 февраля, они остановили попытку войск РФ прорваться в Харьков.
Армия Украины отбила штурм войск РФ вблизи Горловки Донецкой области. Вражеские войска пытались захватить украинские позиции на окраине города. Однако ВСУ удалось нанести ответный удар, в результате чего была разбит рота солдат противника и два танка.
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