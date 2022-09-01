РФ угрожает Молдове, она станет следующей военной целью Кремля - Подоляк

Россия может напасть на Молдову / коллаж фото офис президента, Reuters

Следующей страной, на которую нападет Россия, будет Молдова. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он добавил, что Россия уже "сбросила все маски" и ее планом являются лишь "убийства, разрушения и ликвидация государственности".

"Все маски сброшены, спектакли отыграны. МИД России прямо заявляет, что следующая обязательная цель для уничтожения – Молдова. Хорошее напоминание всем соседям империи: с Россией невозможно "сосуществовать". "Русский план" - это всегда убийства, разрушения и ликвидация государственности", - написал Михаил Подоляк.

Следует отметить, что министр иностранных дел Украины Сергей Лавров пригрозил Молдове "грузинским сценарием". Он сказал, что в Приднестровье находятся российские "миротворцы" и группа военных, которая охраняет крупнейший в Европе склад боеприпасов в Колбасные. Лавров провел параллели между ситуацией в Приднестровье и Грузии в 2008 году.

"Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать опасности наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию. Как это было в Южной Осетии, когда на наших "миротворцев" напал Саакашвили",– заявил Лавров.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес Молдовы после того, как Кишинев выразил готовность присоединиться к санкциям против России. Он грозит отказом Москвы продавать молдавскому государству энергоресурсы и военной угрозой из Приднестровья в случае, мол, "попытки" Румынии присоединить Молдову.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ставит своей целью расширение границ и считает постсоветские государства своей собственностью. Под ударом страны-агрессора могут оказаться Молдова, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Такая ситуация приведет к очень серьезному кризису политики безопасности Североатлантического альянса.

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