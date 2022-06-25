Медведев в истерике от позиции Молдовы по РФ: грозится энергоблокадой и нападением с Приднестровья

Медведев грозит Молдове ударом страны-агрессора с Приднестровья / Коллаж УНИАН, Reuters

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес Молдовы после того, как Кишинев выразил готовность присоединиться к санкциям против России. Он грозит отказом Москвы продавать молдавскому государству энергоресурсы и военной угрозой с Приднестровья в случае, дескать, "попытки" Румынии присоединить Молдову.

В своем Telegram-канале российский чиновник разразился очередной пропагандистской тирадой, заявив, что поддержка Кишиневом санкций против Москвы может обернуться отказом России продавать стране энергоресурсы.

Читайте такжеМедведев – клоун, извините, что говорю об этом вслух – глава Мюнхенской конференции Хойсген"Теперь они побежали впереди паровоза. Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС", - пишет Медведев.

Кроме того, по его словам, если Румыния якобы попытается присоединить Молдову, Россия, дескать, будет реагировать, поскольку в оккупированном Приднестровье живут российские граждане.

"Если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России…", – подчеркнул Дмитрий Медведев.

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Скандальные заявления Дмитрия Медведева

Бывший российский президент Дмитрий Медведев после военного вторжения России в Украину начал публиковать в своем Telegram-канале оскорбления в адрес Киева и Запада.

Один из примеров – 15 июня Медведвев сказал, что Украина якобы через два года может прекратить свое существование.

"Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что остальное для них мелочь", - едко отметил российский чиновник.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в ответ назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами". Чиновник задался риторическим вопросом, где будет сам Медведев через 2 года.

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев за 2 года – вопрос", - подчеркнул Михаил Подоляк.

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