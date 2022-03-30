УкрРус
  1. Главная
  3. Война

Россия может использовать в Украине отравляющее вещество - СНБО

30 марта 2022, 00:24

По данным разведки InformNapalm, 17 марта офицеры РФ, воюющие в Украине, получают инъекцию Pralidoxime.

РФ может использовать в Украине отравляющее вещество зарин

Российские военные могут применить в Украине зарин - отравляющее вещество нервно-паралитического действия, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Специалисты из InformNapalm сообщают о возможном использовании зарина в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону", - говорится в сообщении.

По данным разведки InformNapalm, 17 марта офицеры РФ, воюющие в Украине, получают инъекцию Pralidoxime (антидот фосфорорганических соединений), а 20 марта командный состав ВС РФ получил ампулы с атропином (антидот при химических отравлениях).

Кроме того, пропаганда РФ распространяет фейк об "американских биолабораториях в Украине" и "утечке патогенов" оттуда.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

О новом раунд переговоров в Турции стало известно накануне.

На промежуточном брифинге участник украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о интенсивных консультациях по нескольким важным вопросам. В частности, делегации обсуждали договор о международных гарантиях безопасности для Украины.

"Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - заявлял Подоляк.

viber
СНБО война в Украине военная агрессия РФ
Реклама
Популярное
"Вторая половина марта и май – самое жесткое время": астролог рассказала, когда закончится война в Украине"Вторая половина марта и май – самое жесткое время": астролог рассказала, когда закончится война в Украине Гороскоп на апрель 2022: астролог предрекла Рыбам фантастический месяцГороскоп на апрель 2022: астролог предрекла Рыбам фантастический месяц Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в бедуПриметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в беду Украинцы, бежавшие из страны из-за войны, начали возвращаться домойУкраинцы, бежавшие из страны из-за войны, начали возвращаться домой В Пентагоне назвали новое направление главного удара РФ в УкраинеВ Пентагоне назвали новое направление главного удара РФ в Украине

Последние новости

00:51

Астролог составила гороскоп для Зеленского и Украины, и назвала завершающую дату перестройки в мире

00:51

Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в бедуВидео

00:50

Юрий Романенко. Стамбульское перемирие - почему это выгодно для УкраиныВидеоблоги

00:37

"Колонны горят": в ОП рассказали об отводе войск российских оккупантовВидео

00:32

"Быть русским - стыдно": Юрий Горбунов рассказал о коллективной вине всего российского народаВидео

Реклама
00:24

Россия может использовать в Украине отравляющее вещество - СНБО

00:23

Оставили умирать от холода и голода: найдены тела военных РФ без признаков ранений

00:00

Названа сумма убытков инфраструктуры за месяц войны в Украине

29 марта, вторник
23:57

РФ должна уйти из Украины: Зеленский назвал ключевое условие переговоровВидео

23:49

Самый вкусный весенний салат за 5 минут всего из двух ингредиентов: готовить очень простоВидео

23:46

РФ отвела войска от Киева для передислокации: Пентагон призывает не верить стране-агрессору

23:45

Переговоры с Россией: Зеленский высказался о возможности снятия санкций

23:41

Продолжительная война будет за пределами Украины: астролог рассказала, когда войска РФ выйдут из страны

23:25

В Украине ударит жара +26: синоптики рассказали об аномалииВидео

23:19

"Покрошили" врага в воздухе: под Изюмом сбили истребитель-бомбардировщик и дрон РФ

23:17

Словения призвала Евросоюз и НАТО вернуть послов в Киев

23:01

Зеленский и Путин могут скоро встретиться - уже готовы документы - Подоляк

22:54

Хочет, но не может: в России попытались оправдать предательство Ани Лорак

22:33

Байден оценил переговоры Украины и России в Стамбуле

22:30

Демилитаризация России Точкой-У: в РФ взорвался склад боеприпасов, есть раненыеВидео

Реклама
22:27

Решится ли Путина на ядерную войну: Арестович оценил главную угрозу РФВидео

22:05

Кубраков: Мы способны обеспечить бизнес всем необходимым для старта весенней посевной кампании

21:59

Начало конца: как подписание мирного соглашения с Украиной может убить режим Путинамнение

21:59

Арестович рассказал о планах России убить Зеленского

21:57

Под обломками разрушенного здания Николаевской ОГА нашли уже 12 погибших

21:46

Планы Кремля потерпели крах, РФ боится привлекать к войне Беларусь - Арестович

21:46

Приметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

21:17

Как Россия может стать гарантом безопасности Украины: разъяснение дипломата

21:10

Генерал США оценил силу разведки, и ответил, смогут ли ВСУ оттолкнуть российские силы на Востоке

21:05

Ядерная гарантия для Украины и Крым на повестке дня: ОП о прорыве на переговорах с РФВидео

20:38

Армия РФ перегруппировалась для наступления - ВСУ

20:33

Отступать или сложить оружие: Путин назвал условие "решения тяжелой ситуации" в МариуполеВидео

20:29

Провал блицкрига РФ: генерал США назвал ключевое условие победы УкраиныВидео

19:54

В Мариуполе тяжело ранили соратника Кадырова, подозреваемого в убийстве НемцоваВидео

19:49

Задолженность по зарплате: в Госспецсвязи предупреждают об опасных письмах

19:45

"Мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу": РФ анонсировала встречные инициативы Украине

19:38

Арестович поведал, способны ли российские войска на штурм Киева

19:11

Удар по поставкам: США готовят новый пакет санкций против РФ

19:01

РФ проиграла на 6 из 8 направлениях войны в Украине: Арестович рассказал, как Кремль "поджал хвост"Видео

18:51

Это еще не конец: в РФ заявили, что прекращения огня не будет

Реклама
18:34

На Пасху все станет ясно: маг и экстрасенс дали окончательный прогноз по завершению войны в УкраинеВидео

18:34

"Сначала Украина, а потом все остальное": Дмитрий Комаров рассказал, когда начнет новые проектыВидео

18:31

Наживка для Путина: чем закончились переговоры в Стамбулемнение

18:24

Блестящая работа: ВСУ уничтожили "гордость российского ОПК"

18:12

Политическая порнография Кремля: на какую победу над Украиной рассчитывает Путинмнение

18:07

РФ перебрасывает "Искандеры" в Беларусь

18:07

Войска РФ отступают от Киева: в США объяснили, какие риски могут скрываться за этим маневромВидео

18:07

Когда Украина победит: нумеролог назвал дату ключевого события

17:48

Пограничник, пославший военный корабль агрессоров, благополучно вернулся в Украину

17:32

Все случится совсем скоро: Арестович дал новый прогноз по завершению войны в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять