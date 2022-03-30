Россия может использовать в Украине отравляющее вещество - СНБО

РФ может использовать в Украине отравляющее вещество зарин

Российские военные могут применить в Украине зарин - отравляющее вещество нервно-паралитического действия, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Специалисты из InformNapalm сообщают о возможном использовании зарина в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону", - говорится в сообщении.

По данным разведки InformNapalm, 17 марта офицеры РФ, воюющие в Украине, получают инъекцию Pralidoxime (антидот фосфорорганических соединений), а 20 марта командный состав ВС РФ получил ампулы с атропином (антидот при химических отравлениях).

Кроме того, пропаганда РФ распространяет фейк об "американских биолабораториях в Украине" и "утечке патогенов" оттуда.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

О новом раунд переговоров в Турции стало известно накануне.

На промежуточном брифинге участник украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о интенсивных консультациях по нескольким важным вопросам. В частности, делегации обсуждали договор о международных гарантиях безопасности для Украины.

"Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - заявлял Подоляк.