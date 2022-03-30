Россия может использовать в Украине отравляющее вещество - СНБО

По данным разведки InformNapalm, 17 марта офицеры РФ, воюющие в Украине, получают инъекцию Pralidoxime.
Российские военные могут применить в Украине зарин - отравляющее вещество нервно-паралитического действия, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
"Специалисты из InformNapalm сообщают о возможном использовании зарина в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону", - говорится в сообщении.
По данным разведки InformNapalm, 17 марта офицеры РФ, воюющие в Украине, получают инъекцию Pralidoxime (антидот фосфорорганических соединений), а 20 марта командный состав ВС РФ получил ампулы с атропином (антидот при химических отравлениях).
Кроме того, пропаганда РФ распространяет фейк об "американских биолабораториях в Украине" и "утечке патогенов" оттуда.
Переговоры Украины и России в Стамбуле
О новом раунд переговоров в Турции стало известно накануне.
На промежуточном брифинге участник украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о интенсивных консультациях по нескольким важным вопросам. В частности, делегации обсуждали договор о международных гарантиях безопасности для Украины.
"Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - заявлял Подоляк.