"Ситуация может быть угрожающей": генерал предупредил о новой волне наступления РФ

РФ сводит к минимуму использование бронетехники, с целью массового её применения в дальнейшем.

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Скоро может начаться новая волна наступления РФ / Коллаж: Главред, фото: 41 ОМБр

О чем говорит Игорь Романенко:

РФ ограничивает использование бронетехники

Оккупанты готовятся к новой волне наступления

Враг может начать новый этап наступления к концу лета ​

РФ может начать усиленное наступление на Украину. Впереди может быть более интенсивная фаза. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, сообщает Radio NV.

Новый масштабный этап наступления может начаться уже в конце июля, говорит Романенко. Сейчас уже подходит к концу первая фаза 2025 года - весенне-летняя кампания. Он также акцентировал на том, что оккупанты ограничивают использование бронетехники. Вероятно, это может быть с целью массового применения в дальнейшем.

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"Вооруженные силы РФ с конца 2023 года удерживают стратегическую инициативу и постепенно продвигаются, захватывая украинские территории ... Ранее сообщалось, что россияне готовят 13 дивизий. Сейчас звучит цифра - 160 тысяч. Они действительно накопили резерв по личному составу", - отметил Романенко.

Стоит обратить внимание и на то, что в течение весны РФ занималась подготовкой срочников и сейчас они уже завершают учебу. Более опытных военных уже также заставляют подписывать контракты. Романенко убежден, что новый этап наступательной кампании может начаться к концу лета или осенью.

Он акцентировал внимание на том, что Украине уже необходимо усиленно готовиться к этому.

"Это непростые времена. Они нуждаются в стратегически трудных решениях... Ситуация может быть достаточно угрожающей", - подытожил генерал-лейтенант.

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Напомним, Россия распространяет информацию о штурме Покровска в Донецкой области, но представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг это. По его словам, ситуация на направлении остается стабильной уже неделю, а заявления оккупантов - фейки.

Как сообщал Главред, диверсионная группа Легиона "Свобода России" 17 июля проникла более чем на 30 км вглубь оккупированной Запорожской области в Великую Белозерку. Во время операции уничтожены трое оккупантов, потерь среди легионеров нет.

Кроме этого, оккупанты провалили первую волну летнего наступления. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что украинские войска эффективно нанесли удары по позициям врага в Запорожской области, сорвали наступление и готовятся отразить вторую волну атаки.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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