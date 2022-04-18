В Луганской области орки уничтожили спортбазу и 10 домов мирных жителей

В Луганской области орки уничтожили спортивную базу / t.me/luhanskaVTSA

В Луганской области орки уничтожили базу олимпийской подготовки и 10 домов мирных жителей. В Рубежном и Лисичанске из-под завалов достали четырех пострадавших, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в результате сегодняшних обстрелов больше всего пострадало Кременное. В поселке ночью загорелась спортивная база "Олимп", на которой тренировалась олимпийская сборная Украины. Пламя охватило около 2,4 тысячи квадратных метров и едва не перекинулось на хвойны лесной массив. Комплекс практически уничтожен.

Сегодня оккупанты также обстреливали Рубежное и Лисичанск. В результате удара разрушены несколько домов. Из-под завалов спасатели достали четырех человек. Один из них госпитализирован.

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В Лисичанске разрушено здание областного управления патрульной полиции. Шесть инспекторов получили контузии. Их отправили в больницу.

Оккупанты обстреляли ракетами Киев, Львов и Днепропетровскую область

Напомним, утром в понедельник, 18 апреля, российские захватчики обстреляли ракетами Киев, Львов и Днепропетровщину.

В Киеве местные жители сообщали о звуках взрывов и дыме. На Днепропетровщине пострадали два человека в Синельниковском районе – там ракета попала в инфраструктурный объект. Был также "прилет" в Павлоградском районе: людей не задело, но была разрушена железнодорожная инфраструктура.

Во Львов прилетело четыре ракеты. Три из них попали в военный объект – склады, которые не использовались. Четвертая попала в гражданский объект – шиномонтаж.

В результате ракетного обстрела оккупантами во Львове по состоянию на это время погибли семь человек, 11 пострадали, среди них – ребенок. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

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