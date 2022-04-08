В СНБО поведали, готова ли Украина к химическим атакам со стороны РФ

Данилов высказался о химических атаках РФ / УНИАН

Украина готова к потенциальному применению российской армией химического оружия. Антидоты присутствуют в достаточном количестве и в больницах, и в войсковых соединениях украинской армии.

"Ранее шла речь о том, что россияне могли готовить против ВСУ и некоторых наших городов химическую атаку. Была проведена соответствующая работа, прошло обучение медперсонала. На сегодняшний день антидоты есть в достаточном количестве в больницах и у наших сил обороны", – отметил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Москва в войне против Киева потеряла более 10 тысяч военных, которые приехали в Украину проводить якобы "денафикацию" государства. Украинский гарант выразил готовность к встрече с главой Кремля Путиным. Предполагаемым местом переговоров он назвал Стамбул.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ на 10:07 7 апреля, потери российских оккупационных войск в боях с силами обороны Украины составляли 18 900 человек.

Ранее Вооруженные силы Украины разбили оккупантов в небольшом населенном пункте на юге Харьковской области. Они опубликовали более 50 единиц сокрушенной техники захватчиков. Цель публикации – демонстрация того, какие потери несет противник.

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