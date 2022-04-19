В Запорожской ОВА высказались о "референдуме" в Розовке

В Запорожской ОВА прокомментировали "референдум" в Розовке

Запорожская военная администрация назвала незаконным так называемый "референдум" в оккупированной Розовке, где "народный сход" постановил присоединиться к "ДНР", говорится в сообщении Запорожской ОВА во вторник, 19 апреля.

Там напомнили, что Розовка находится под российской оккупацией со 2 марта.

"Все это время они проводили определенную работу с местным населением, делали так называемую перепись, затем повесили флаги так называемой Л/ДНР. Недавно в общину приезжал один из предводителей так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

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Как отметил председатель Пологовской РГА Артур Крупский, местное население обманом было собрано в местное здание культуры.

"Людям сказали, что будут обсуждаться вопросы выплаты пенсии и выяснять их социально-бытовые нужды. На самом же деле людям озвучили так называемый меморандум за то, чтобы провести выборы нового "мэра", какого-то "актива села", а затем и об обращении в так называемую "ДНР" о присоединении, пока не будет захвачено Запорожье. Запуганные люди под дулом автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, находящиеся за рамками правового поля Украины", – сообщил Крупский.

По его словам, это фейковое событие несет угрозу прежде всего самим жителям общины. В военной администрации добавили, что знают обо всех коллаборантах, которые участвовали в этом, и направили соответствующие заявления в СБУ и полицию.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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