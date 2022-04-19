Орки вновь били ракетами по Краматорску, есть погибший

Сегодня были ракетные удары по Краматорску. Били по инфраструктуре и определенным объектам.
Российские оккупанты сегодня, 19 апреля, нанесли ракетные удары по Краматорску. В результате вражеского обстрела по меньшей мере один человек погиб, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Сегодня были ракетные удары по Краматорску. Били по инфраструктуре и определенным объектам. В результате один человек погиб и трое - получили ранения", - сообщил глава области в эфире телемарафона "Единые новости".
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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