ВСУ уничтожают "военную мощь" России в Украине: воины разбили боевые машины врага

Разбитая техника российской армии в Украине / facebook.com/93OMBr/

Военнослужащие 93-й Отдельной механизированной бригады ВСУ разнесли очередную колонну вражеской техники российских оккупантов. Украинские военные отметили, что боевые возможности армии РФ преувеличены. Военная мощь войск захватчика закончится в Украине.

На странице 93-й Омбр в Facebook опубликованы фотографии российской военной техники, которая была сокрушена в ходе боевых действий между силами украинской обороны и оккупантами.

Разбитая техника оккупантов РФ в Украине / facebook.com/93OMBr/

Разбитая техника оккупантов РФ в Украине / facebook.com/93OMBr/

Разбитая техника оккупантов РФ в Украине / facebook.com/93OMBr/

Разбитая техника оккупантов РФ в Украине / facebook.com/93OMBr/

Украинские бойцы сказали, что военная мощь России закончится в Украине.

"Российская армия не сильна. Она просто длинная. Россия вела много войн с разными странами, но кончится ее военная мощь здесь, в Украине", - подчеркивается в сообщении.

ВСУ уничтожают технику оккупантов РФ

Ранее украинский спецназ ВСУ захватил средства ПВО врага – зенитно-ракетный комплекс Бук и боевой пункт управления комплекса Бук М1. Военная техника будет передана на баланс сил обороны Украины.

Бойцы Вооруженных сил Украины в Закарпатской области станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов (РЭБ) и другую вражескую военную техники. Также они повредили 4 гаубицы противника. Ликвидировано 5 российских военных. При этом уничтожили одну крылатую ракету врага.

Украинские военные сбили новейший российский беспилотный летательный аппарат Орион. Беспилотник может обеспечивать длительное патрулирование территории. На БПЛА можно установить до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракеты воздух-земля. Примечательно, российские пропагандисты называли его "убийца Байрактаров".

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