"Убийца Байрактаров" превратился в груду металла: ВСУ сбили новейший российский ударный БПЛА

Российский беспилотник Орион превратился в мусор / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские защитники 7 апреля сбили новейший российский ударный беспилотник Орион. Российские пропагандистские СМИ называли его "убийцей Байрактаров".

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал в Facebook фото сбитого российского БПЛА.

"Орион - это средневысотный БПЛА большой продолжительности полета. Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования", - говорится в сообщении.

На беспилотнике возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет воздух-земля.

Российский беспилотник Орион - характеристики

Экспортный вариант БПЛА называется Орион-Э. Вариант для ВС России известен как Иноходец. Находится на вооружении ВВС с 2020 года, пишет Defense Express.

Вес - 1150 кг (боевой нагрузки (б/н) 200 кг).

У опытных БПЛА канадский двигатель Rotax 914F (115 л.с.), у серийных планируется российский АПД-110/120 (120 л.с.) фирмы Агат (при его создании были проблемы и неизвестно – удалось ли их преодолеть).

Скорость БЛА - до 200 км/ч (крейсерская – 120 км/ч), потолок – 7,5 км, время полета 24 г (с грузом 60 кг), радиус действия 250 км (с БЛА-ретранслятором 300 км).

Отмечается, что у беспилотника нет системы управления через спутник, что резко снижает его радиус действия.

Электронная и оптическая аппаратура худшего качества, чем у конкурентов.

Орион-Э несет КР Х-50 и бомбы (корректируемые КАБ-20/50, управляемые планирующими УПАБ-50, фугасные ФАБ-50).

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Как сообщал Главред, 5 апреля в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.

Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.

Ранее украинские военные впервые успешно применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. С его помощью был сбит российский вертолет Ми-28 в Луганской области.

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