Закрашивают символы Z: орки готовят провокации в Запорожской области

Орки готовят провокации

В районе Васильевки Запорожской области российские оккупанты закрашивают на технике символы Z и устанавливают украинские флаги. В Генштабе ВСУ считают, что противник готовит провокации.

По состоянию на 18:00 17 апреля, на Южнобугском направлении противник продолжал сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций. При этом возле населенного пункта Васильевка отмечена подготовка оккупантов к совершению провокации.

"(Противник - ред.) зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги", - уточнили в Генштабе ВСУ.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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