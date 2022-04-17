Война с РФ может затянуться на 10 лет: Зеленский дал пугающий прогноз и назвал причину

Украина будет отстаивать освобождение ранее захваченных территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал сроки войны с РФ за освобождение ранее захваченных территорий.
Глава государства подчеркнул, что хотел бы добиться завершения войны с Россией дипломатическими усилиями, при этом не исключив, что страна может воевать и 10 лет, чтобы забрать свое, сообщает Forbes.
Отмечается, что ранее глава государства назвал большой трагедией, что украинцы не хотят вести переговоры с Россией, поскольку искать диалог необходимо.
В противном случае, по словам Зеленского, Украина может воевать с Россией "и 10 лет, чтобы забрать то, что принадлежит нам". Он подчеркнул, что официальный Киев не будет идти на серьезные уступки.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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