Запугивания и убийства: рашисты готовят провокации в Мелитополе на 9 мая

Войска РФ готовят провокации в Мелитополе на 9 мая / Reuters

Рашисты готовят в Мелитополе провокации на 9 мая, они планируют после этого обвинить украинских бойцов, заявил глава Мелитополя Иван Федоров.

"Я считаю, что разрыв шаблона происходит даже у тех, кто был согласен смириться с оккупацией после того, как в городе начинают прививать советскую риторику и символику. Мелитополь - это современный, проевропейский город", - заявил Федоров.

По словам городского головы, российские военные хотят обвинить наших защитников в запугивании и убийстве участников празднований Дня Победы.

"С 2014 года, насколько бы не было тяжело, в городе праздновали 9 мая с уважением к нашим ветеранам и никогда никому не было опасно", - добавил городской голова.

Как сообщал Главред, с началом оккупации жители Мелитополя показали врагу мирное сопротивление, но затем, в ответ на террористические действия россиян, начали партизанское движение.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что, по данным разведки, подтверждено уничтожение 100 оккупантов. На телах убитых обнаруживали ножевые и огнестрельные ранения. Россияне пытаются всячески скрыть этот акт сопротивления.

Напомним, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер заявил, что Россия планирует аннексировать до середины мая три области Украины - Донецкую, Луганскую и Херсонскую.

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