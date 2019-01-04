В МИД Польши рассказали, почему "убивает" Украину "Северный поток-2"

"Северный поток-2" / Deutsche Welle

Новый проект российской корпорации-монополиста "Газпрома" - газопровод "Северный поток-2" - угрожает безопасности Украины и подтверждает тот факт, что официальный Берлин занял антиевропейскую позицию.

С таким заявлением выступил руководитель польского МИД Яцек Чапутович в интервью немецкому порталу Handelsblatt. Как считает дипломат, проект в значительной степени ударит по доходам Украины.

"Газопровод разрушает последствия санкций, "Северный поток-2" убивает Украину. Когда транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, эта страна потеряет не только серьезные прибыли, но прежде всего гарантию защиты перед очередной российской агрессией",– сказал Чапутович.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт объяснил, что может остановить реализацию проекта "Северный поток-2".