Из Германии пришли прекрасные новости для Северного потока-2

В Германии приступили к активной фазе строительства Северного потока-2 / Фото: Twitter/nordstream2

В Германии сразу два судна приступили к прокладке трубопровода Северный поток-2 на его германском участке.

Как отмечается в сообщении компании-оператора Nord Stream 2 AG, в ближайших планах – уложить участок в более глубоководной части запланированного маршрута Северного потока-2. Его протяженность составит около 38 км.

Завершив первую нитку трубопровода, одно из суден вернется в исходную точку для начала укладки второй линии.

Завершить работы на этом участке планируется до конца 2018 года – как и все работы по Северному потоку‑2 в территориальных водах Германии в целом.

В то же время в Польше заявили, что расчитывают от Соединенных Штатов введения санкций, которые не позволят трубопроводу быть построеным. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава "постоянно рассчитывает, что на "Северный поток 2" будут наложены санкции США".

"Я веду разговоры на эту тему. Разговоры продолжаются, и польская сторона убеждает, что стоит пойти на этот шаг. Думаю, что до конца года в этом деле все станет понятно", - цитирует министра RMF24.

Ранее "Газпром" назвал точную дату пуска Северного потока-2. Глава корпорации заявил, что Европа - "последнее прибежище" для СПГ.