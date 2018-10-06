В Германии второе судно начало прокладывать "Северный поток-2"

6 октября 2018, 22:12

Работы ускорили, чтобы завершить прокладку газопровода до конца года.

Началась активная фаза строительства "Северного потока-2" / Фото: Reuters

На германском участке строительства газопровода "Северный поток-2" к работам в водах Германии приступило еще одно судно-трубоукладчик.

"Сегодня судно Audacia компании Allseas приступило к трубоукладке на германском участке газопровода "Северный поток-2", где также ведет работы судно Castoro Dieci (C10)", - говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

Судно Audacia возведет первую нитку газопровода, а затем вернется в исходную точку для дальнейшей укладки.

"В соответствии с графиком все работы по газопроводу "Северный поток-2" в территориальных водах Германии будут завершены до конца этот года", - сказано в сообщении.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Киеву не под силу составить конкуренцию "Северному потоку-2" по политическим причинам.

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строительство Германия судно Северный поток-2
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