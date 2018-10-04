"Газпром" назвал точную дату пуска "Северного потока-2"

Скандальный газопровод начнет качать газ с 2020 года

Детище российского газового монополиста "Газпром", газопровод "Северный поток-2", вокруг которого было сломано немало копий, начнет работу с 1 января 2020 года.

сообщает "Интерфакс".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Петербургском экономическом форуме, заявил, что Европа-де нуждается в "Северном потоке-2"; в подтверждение он привел долгую работу "Северного потока-1" с превышением мощности.

Читайте такжеГлава МИД Германии дал "отлуп" Трампу по поводу "Северого потока-2""Европейский рынок для СПГ является" последним убежищем ", трубопроводный газ всегда будет выигрывать на нем", - заявил Миллер.

Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи в Мазеберге заявил немецкой канцлерин Ангеле Меркель, что он готов самостоятельно профинансировать строительство газопровода "Северный поток-2", если США все-таки введут санкции против участников консорциума.