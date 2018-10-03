Канцлер Австрии заявил о поддержке "Северного потока-2" после решения украинского вопроса

3 октября 2018, 22:59

Европейский чиновник подчеркнул, что в данной ситуации необходимо учитывать интересы Украины.

Путин и Курц
Путин и Курц обсудили транзит газа через Украину / Фото: REUTERS

Канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным акцентировал, что ряд стран Европы поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2".

"Хотел бы вас уверить, что европейские государства, которые задействованы в этом проекте, они поддерживают его. Конечно, есть еще некоторые правовые вопросы, которые нужно прояснить", - цитирует его Газета.Ru.

Австрийский лидер подчеркнул, что важно при реализации проекта соблюсти интересы Украины.

"Но для нас очень важно, чтобы интересы Украины как важного транзитного государства были бы соблюдены. Есть вопрос Украины, который нужно прояснить", - подчеркнул Курц.

Напомним, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц находился с рабочим визитом в Киеве, где поговорил с мэром Киева Виталием Кличко об антироссийских санкциях.

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Россия Украина Северный поток-2 Канцлер Австрии Себастьян Курц
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