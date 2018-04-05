Канцлер Австрии объяснил, почему отказался высылать российских дипломатов

Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал недавнее решение Вены относительно высылки российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

"Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого, потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ", - сказал Курц в эфире телеканала Puls 4.

In der PULS$-Arena mit Bundeskanzler Sebastian Kurz kam auch die Russlandkrise zur Sprache:

"Warum hat sich Österreich der Ausweisung russischer Diplomaten nicht angeschlossen?"#puls4 #puls4arena



Live-Stream:https://t.co/wVIJRodx4s pic.twitter.com/QpdQhyqtKc — PULS 4 (@puls4) 4 апреля 2018 г.





Напомним, ранее Курц официально заявил о намерениях не высылать из Австрии российских дипломатов: "Скорее, мы хотим быть строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией".

Напомним, европейские страны начали высылать российских дипломатов со своих территорий в знак солидарности с Великобританией, где расследуют дело об отравлении двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочки.