"Духовная капитуляция": в РПЦ Варфоломея обвинили в расколе и отрыве от мирового православия

Вселенский патриарх Варфоломей / stopoikumena.ru

Подписанием томоса для украинской церкви патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия", заявил пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков.

Говоря о состоявшемся подписании Вселенским патриархом Варфоломеем томоса для Православной церкви Украины, он отметил: "Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол", - сказал он.

По словам Волкова, "подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию".

Напомним, в субботу, 5 января, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ. 6 января он вручит избранному предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию.