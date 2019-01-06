Торжественная литургия и вручение томоса для ПЦУ: онлайн-трансляция

В Стамбуле проходит передача томоса для ПЦУ / president.gov.ua

В воскресенье, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле, который является резиденцией Константинопольского патриарха, проходит торжественное богослужение перед вручением патриархом Варфоломеем томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

В торжественном богослужении принимает участие также президент Украины Петр Порошенко.

В патриаршем храме совместно служат вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель единой поместной Православной церкви Украины Епифаний.

"Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отправляют божественную литургию по случаю Богоявления и дарения томоса об автокефалии", - говорится в сообщении Константинопольского патриархата в Twitter.

Ожидается, что после завершения службы состоится торжественное вручение томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю Епифанию.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.